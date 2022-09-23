Video Medya Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle: “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…”
Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle: “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…”

Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle: “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…”

23.09.2022 | 15:18

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Bu akşam ekrana gelecek olan Kasaba Doktoru yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin 17.yeni bölümünde “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…” sözü damga vuruyor. İşte Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı

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