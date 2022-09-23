Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı izle: “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…”

Bu akşam ekrana gelecek olan Kasaba Doktoru yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin 17.yeni bölümünde “Kendimi o kadar sıkışmış o kadar çaresiz hissediyorum ki…” sözü damga vuruyor. İşte Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı