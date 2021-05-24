Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! 'Mucize anne' Sitare Gebeş herkesi ağlattı! Kenan İmirzalıoğlu...

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster duygusal anlara sahne oldu. Yarışmacısı Sitare Gebeş’in kalp hastası evladı Tuğra için verdiği mücadele izleyenlerden alkış aldı. Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, “20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu” sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...