Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Cüneyt Arkın sorusu
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 'Cüneyt Arkın' sorusu damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Cüneyt Arkın, ‘Yalnız Adam’ filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti. Cüneyt Arkın da bu soruyu "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İşte merak edilen sorunun cevabı...