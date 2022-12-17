Kızılcık Şerbeti 9. Bölüm fragmanı yayında: Anne, sen onun kadar bile olamıyorsun!
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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin son bölümü ardından yanıt aramaya başladı. Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayında. Doğa, Fatih'i hangi şartla affedecek? Kızılcık Şerbeti 9. Bölüm fragmanı izle ekranı paylaşıldı. İşte, gelecek hafta olacaklar ve Kızılcık Şerbeti fragmanı…