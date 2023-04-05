Kraliçe 4. Bölüm fragmanı izle! ‘Savaşmak mı istiyorsun?’ | VİDEO 05.04.2023 | 23:45 Kraliçe fragmanı araştırılmaya başladı. Deniz ve Ateş boşanmak için karşı karşıya geliyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan yapımın gelecek haftaki bölümünden ilk kareler paylaşıldı. Son bölüm ardından Kraliçe yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Kanal D ile Kraliçe 4. Bölüm fragmanı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Kraliçe yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. Deniz ve Ateş'in boşanması savaşa dönüşüyor. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrollerinde yer aldığı Kraliçe 4. Bölüm fragmanı izle Kanal D ile paylaşıldı. Gelecek hafta olacaklar heyecan yaratıyor. İşte, Kraliçe fragmanı izle ekranı