Kuruluş Osman 118. Bölüm fragmanı izle! “Evlatlarıma dokunmayacaktın”

Kuruluş Osman fragmanı ATV ile yayında! Osman Bey, İnegöl’ün fethi için yola çıkar. Öte yandan düşmanlar evlatlarının peşindedir. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapım takip edilmeye devam ediyor. Son bölüm ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, Kuruluş Osman 118. Bölüm fragmanı izle!