Video Medya Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Maraşlı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
25.12.2020 | 14:23

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atv'nin merakle beklenen yeni dizisi Maraşlı'nın 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı...

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Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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