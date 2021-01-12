Maraşlı ve Mahur gönülleri fethetti! İşte ekranların en iddialı yeni ikilisi...

atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da ve Mahur gönülleri fethetti! Maraşlı, Mahur'un peşinde... "Macera arıyorum!"

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide Maraşlı ve Mahur karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular Burak Deniz ve Alina Boz izleyenlerin gönlünü fethetti.

Burak Deniz'in eski asker Maraşlı'yı, Alina Boz'un ise yurtdışında eğitim gördükten sonra ülkesine dönen başarılı fotoğraf sanatçısı Mahur'u canlandırdığı dizide ikili arasındaki uyum ve başlarına gelen olaylar sosyal medyayı salladı. Özellikle aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından soluksuz izlendi ve tam not aldı.

Maraşlı; çarpıcı hikayesi, sıra dışı tarzı, sürükleyici temposu ve görkemli kadrosuyla her hafta pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak.