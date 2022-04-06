Masumlar Apartmanı 65. son bölüm izle | Bebekler Anne Karnında Hissederler!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlanan senaryosuyla ilgi gören Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ile bugün takipçilerinin gündemine geliyor. Geçtiğimiz gün yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Gülben’i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. Dizinin 65. Bölümünü izlemek isteyenler TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki araştırmasına çıktı. İşte Masumlar Apartmanı yeni ve son bölüm izle ekranı ve dizinin bu haftaki bölümüne dair detaylar...

Masumlar Apartmanı 65. Yeni ve son bölüm izle ekranı bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanırken Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki bu noktada dizinin takipçileri tarafınca araştırılıyor. İşte son bölüm izle ekranı ve Masumlar Apartmanı 65. Bölümle ilgili merak edilenler...

MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM FULL İZLE

Aşağıda yer alan linkle TRT 1 ile son bölümü izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani