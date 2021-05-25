'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi yayını: Klasikleri neden okuruz?
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'Millet Kıraathanesi' programı VAV TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi yayını 18.05.2021 | 16:07
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Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ve Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar'ın sunduğu Millet Kıraathanesi her Salı VAV TV'de. VAV TV Millet Kıraathanesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi yayınına Yazar Selahattin Yusuf konuk oldu...