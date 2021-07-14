Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralanıyor...
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Müge Anlı'da gündeme gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen de gözaltına alınanlar arasında. Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için kızları Büşra Büyükşen'e olayın yaşandığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırıldı.