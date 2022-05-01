Niran Ünsal sevenlerini korkuttu! İşte ameliyat sonrası ilk görüntüler…

Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Niran Ünsal ameliyathaneden çıkarken çekilmiş olan görüntülerini paylaştı. Çektiği ağrıların dayanılmaz hale gelmesiyle hastaneye gittiği dile getiren şarkıcı Ünsal, yaptığı paylaşıma, "Sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli ağrı beni ameliyata kadar sürükledi" notunu düştü.