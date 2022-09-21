O Kız 2. Bölüm fragmanı yayında: Baba Zeyno'ya çok kötü bir şey oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni dizi O Kız yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile ekranlara gelen O Kız 2. Bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Bir baba kız hikayesine odaklanan hikayede aile gittikçe yabancı ilişkilerde kendini buluyor. İşte, Kanal D ile O Kız 2. Bölüm fragmanı izle!

O Kız 2. Bölüm fragmanı izle Kanal D ile yayında! Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer aldığı dizide aile sıcak ve samimi aile ilişkilerine odaklanılıyor. O Kız yeni bölüm fragmanı gelecek bölüm için heyecanı doruğa taşıyor. İşte, O Kız 2. Bölüm fragmanı izle!