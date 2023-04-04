Ömer 12. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında! “Rüyamda sana böyle yaklaşıyordum” | VİDEO
Ömer fragman için araştırılmaya başladı. Süreyya nişanlısına daha yakın olmak isterken Gamze’den de tehlikeli bir adım gelir. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapım gelecek haftadan ilk kareleri paylaştı. Son bölüm ardından Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları yanıt aramaya başlamıştı. İşte, Star TV ile Ömer 12. Bölüm fragmanı izle!
Ömer yeni bölüm fragmanı yayında! Süreyya ve Gamze arasında gerilim tırmanıyor. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerinde yer aldığı Ömer 12. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. Gelecek hafta olacaklar heyecan yaratıyor. İşte, Ömer fragman izle ekranı…
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