Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle: “Ben hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim!”

Kanal D ekranlarında 13 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam 56.bölümüyle ekrana gelecek olan yeni bölümde Volkan’ın Asya’ya “Ben hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim!” sözü damga vurdu. Peki Sadakatsiz 56. yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. 13 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve tüm bilgiler…