Son Dakika: Canlı yayında Esra Erol'a şok tehdit! Kibar ve çocukları Esra Erol'u tehdit etti!
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Esra Erol’da canlı yayınında evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. Halil İbrahim Bey'in programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde, 16 yıl önce Kibar Hanım’ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Kibar Ünvar'ın üvey çocukları Esra Erol'u tehdit etti. İşte Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar...