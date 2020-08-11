Son Dakika Haberi: AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a dava | Video

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'a AK Partili kadınlara hakaret ettiği yazısı dolayısıyla 500 Bin TL'lik tazminat davası açıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." dedi.