Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video

Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan sosyal medya uygulamaları için düzenleme yapılacak. Lekelenmeme hakkı, kişi onuru ve özel hayatın gizliliği korunacak. Bu uygulamaların olumsuz yönde kullanılmaması adına sosyal medya yasası 11 madde belirlendi. Maddelerin belirlenmesi ile birlikte araştırmalar da başladı. Peki; Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı?