Video Medya Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video

Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video

Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video
26.07.2020 | 14:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video 01:29
Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı? Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? | Video 26.07.2020 | 14:48
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı Danla Bilic, Çeşme'de Şeyma Subaşı ile buluştu | Video 00:10
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı Danla Bilic, Çeşme'de Şeyma Subaşı ile buluştu | Video 24.07.2020 | 19:09
Yeni dizi Tövbeler Olsun'la Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'dan komedi fırtınası | Video 00:51
Yeni dizi Tövbeler Olsun'la Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'dan komedi fırtınası | Video 24.07.2020 | 16:40
Çatı Katı Aşk 3. Bölüm 23 Temmuz 2020 Perşembe Çılgın aşkta yeni oyunlar... | Video 00:39
Çatı Katı Aşk 3. Bölüm (23 Temmuz 2020 Perşembe) Çılgın aşkta yeni oyunlar... | Video 23.07.2020 | 14:51
Gençliğim Eyvah 6. Bölüm 20 Temmuz 2020 Pazartesi İmkansız aşkta büyük şok | Video 00:44
Gençliğim Eyvah 6. Bölüm (20 Temmuz 2020 Pazartesi) İmkansız aşkta büyük şok | Video 20.07.2020 | 15:50
1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? 03:37
1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? 19.07.2020 | 01:32
Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video 03:50
Milyoner'de ilginç soru: Vombat ve Okapi hayvanlar âleminin hangi sınıfında yer alır? | Video 18.07.2020 | 21:42
Şampiyon 30. Bölüm 16 Temmuz 2020 Perşembe İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video 01:01
Şampiyon 30. Bölüm (16 Temmuz 2020 Perşembe) İmkansız aşkta gözyaşlarına boğan acı | Video 16.07.2020 | 15:34
atv ekranında yeni bir yarışma başlıyor! 'ŞANS KAPIYI ÇALINCA' yakında atv'de | Video 00:27
atv ekranında yeni bir yarışma başlıyor! 'ŞANS KAPIYI ÇALINCA' yakında atv'de | Video 16.07.2020 | 11:27
Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 01:05
Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 13.07.2020 | 14:56
Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video 00:45
Gençliğim Eyvah 4. Bölüm fragmanı yayınlandı izle | Video 06.07.2020 | 16:47
Şampiyon 29. Bölüm 9 Temmuz 2020 Çarşamba İmkansız aşka ölümcül darbe | Video 00:48
Şampiyon 29. Bölüm (9 Temmuz 2020 Çarşamba) İmkansız aşka ölümcül darbe | Video 03.07.2020 | 17:37
Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Fragmanı | Video 01:29
Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Fragmanı | Video 02.07.2020 | 00:47
Müge Anlı tamamı tek parça 1 Temmuz 2020 Çarşamba atv izle! Minik İkranur'u dere yatağına kim götürdü? | Video 07:28
Müge Anlı tamamı tek parça (1 Temmuz 2020 Çarşamba) atv izle! Minik İkranur'u dere yatağına kim götürdü? | Video 01.07.2020 | 11:21
Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 01:05
Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm Fragmanı - Sezon finali | Video 30.06.2020 | 23:45
Son dakika: Müge Anlı'da şok sözler... 'Karısını öldürdükten sonra çocuğunu... | Video 05:40
Son dakika: Müge Anlı'da şok sözler... 'Karısını öldürdükten sonra çocuğunu... | Video 30.06.2020 | 12:20
Survivor'da Nisa'nın ses kaydı ortaya çıktı! İşte Sercan Yıldırım hakkındaki o sözleri | Video 01:00
Survivor'da Nisa'nın ses kaydı ortaya çıktı! İşte Sercan Yıldırım hakkındaki o sözleri | Video 30.06.2020 | 09:40
Payitaht Abdülhamid 118. Bölüm 26 Haziran 2020 Cuma İhanet, intikam çetesine ölümcül darbe | Video 00:40
Payitaht Abdülhamid 118. Bölüm (26 Haziran 2020 Cuma) İhanet, intikam çetesine ölümcül darbe | Video 26.06.2020 | 14:17
Şampiyon 27. Bölüm 25 Haziran 2020 Perşembe Mezar başında büyük yemin | Video 00:59
Şampiyon 27. Bölüm (25 Haziran 2020 Perşembe) Mezar başında büyük yemin | Video 25.06.2020 | 13:15
Müge Anlı 24 Haziran 2020 Çarşamba tamamı tek parça izle! Vahşi cinayette gözyaşlarına boğan flaş gelişme | Video 08:59
Müge Anlı (24 Haziran 2020 Çarşamba) tamamı tek parça izle! Vahşi cinayette gözyaşlarına boğan flaş gelişme | Video 24.06.2020 | 12:12

Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan sosyal medya uygulamaları için düzenleme yapılacak. Lekelenmeme hakkı, kişi onuru ve özel hayatın gizliliği korunacak. Bu uygulamaların olumsuz yönde kullanılmaması adına sosyal medya yasası 11 madde belirlendi. Maddelerin belirlenmesi ile birlikte araştırmalar da başladı. Peki; Sosyal medya yasası 11 madde nedir, neleri kapsıyor? Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı?

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA