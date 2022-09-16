Video Medya Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında
Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında

Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında

16.09.2022 | 11:21

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye’nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para 4 yaşında.

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