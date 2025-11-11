Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce: "Çok kıymetli bir ödül" | Video

11.11.2025 | 14:33

Her yıl gelenekselleşen ve büyük heyecanla beklenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Yüce, "Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin 3.'sünü gerçekleştirdik. Bu törende ilk defa dijital yayıncılık adına da ödül verildi. Bu bizler için çok kıymetli. Yıllardır bütün markalarımızla zaten zirvedeyiz. Türkiye'nin en büyük spor markalarını dijitalde de temsil ediyoruz. Bu ödül bize şevk verecektir. Bu ödülü bize layık görenlere de teşekkür ederiz." dedi.