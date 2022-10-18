Video Medya Üç Kız Kardeş 22.bölüm fragmanı izle: “Ne istiyorsun Mine?”
Üç Kız Kardeş 22.bölüm fragmanı izle: “Ne istiyorsun Mine?”

Üç Kız Kardeş 22.bölüm fragmanı izle: “Ne istiyorsun Mine?”

18.10.2022 | 15:38

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven’in rol aldığı dizide bu hafta heyecan giderek yükseliyor. Yayınlanan fragmanda “Ne istiyorsun Mine?” sözü damga vurdu. İşte Üç Kız Kardeş 22.bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

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