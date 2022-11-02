Üç Kız Kardeş 25. Bölüm fragmanı izle! “Yanacaksan beraber yanacağız”

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı Kanal D ile yayında! Her hafta Salı akşamı ekranlara gelen yapımla ilgili her yeni bölüm ardından Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt aramaya başlıyor. Dizinin sevenleri Türkan ve Somer aşkını zorluklar karşısında verdikleri savaş ile takip ediyor. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 25. Bölüm fragmanı izle!

Üç Kız Kardeş 25. Bölüm fragmanı yayında! Mine, balkondan düşmesiyle ilgili Türkan'ı sorumlu olduğuna inandırmaya çalışırken Türkan babası tarafından ağır bir şekilde eleştirilir. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 25. Bölüm fragmanı izle!