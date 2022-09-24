Yalı Çapkını 2. Bölüm fragmanı yayında! Torunuma ceza diye yuva kuruyorum

Star TV’nin yeni dizisi Yalı Çapkını yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını 2. Bölüm fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Seyran ve Ferit arasında başlayan zorunlu bağ nereye yönelecek? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 2. Bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını 2. Bölüm fragmanı izle Star TV ile yayında! Her Cuma ekranlara gelecek yapım yarışa dahil oldu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gelecek bölüm için heyecanı doruğa taşıyor. İşte, Yalı Çapkını 2. Bölüm fragmanı izle!