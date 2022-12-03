Yalı Çapkını son bölüm izle: "Görünen köy kılavuz istemez!"

Star TV ekranlarında Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını son bölüm izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in rol aldığı diziye bu hafta "Görünen köy kılavuz istemez!" sözü damga vurdu. Heyecanlı anların yaşandığı diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Star TV Yalı Çapkını 11.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti