Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Yalı Çapkını 19. Bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölüm izleyiciyle Cuma akşamı buluşuyor. Son bölümde Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı dün akşam ekrana gelen son bölüm ardından merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını 19. Bölümde neler olacak?