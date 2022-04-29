Yalnız Kurt 14. Bölüm 2. Fragmanı izle! “Bölgedeki Türk varlığı tehlikede”

Yalnız Kurt 14. Bölüm 2. Fragmanı yayında. ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Işid bu defa Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz ederek Fırat Kalkanının intikamını almayı hedeflemektedir. Yalnız Kurt 14. Bölüm fragmanı izle! İşte yeni bölümden kareler…

Başrollerini Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık ve Murat Han gibi isimlerin paylaştığı Yalnız Kurt ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı heyecanı doruğa taşıyor. İşte ATV Yalnız Kurt 14. Bölüm 2. Fragmanı…