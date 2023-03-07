Yürek Çıkmazı 16. Bölüm fragmanı izle! 'Ben sana bir zarar gelmesinden korktum'

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen Yürek Çıkmazı fragmanı ile sorgulanıyor. Dizinin takipçileri araştırmalara başladı. Zeynep için zorlu bir dönem başlıyor. Yürek Çıkmazı 16. Bölüm fragmanı izle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz'un yer aldığı yapım takip ediliyor. İşte, Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı izle linki...