Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılmak şart mı?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca merak edilen soruları atv'de yanıtlıyor.
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