Evleneceğimiz kişi nasibimizde var mıdır?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca merak edilen soruları atv'de yanıtlıyor. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, akılda kalan birçok soruyu cevaplandırıyor.
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