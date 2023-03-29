Video Nihat Hatipoğlu Ölünün başında Kuran okunur mu? Ölmek üzere olan birinin başında hangi dualar okunur?
Ölünün başında Kuran okunur mu? Ölmek üzere olan birinin başında hangi dualar okunur?

Ölünün başında Kuran okunur mu? Ölmek üzere olan birinin başında hangi dualar okunur?

29.03.2023 | 09:49

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.

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