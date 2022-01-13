100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya | Video

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Her yıl dünyada 300 binden fazla kadının hayatını kaybetmesine sebep olan rahim ağzı kanserini ortaya çıkaran HPV virüsü ile ilgili Prof. Dr. Rehat Faikoğlu, HPV'nin sadece kansere sebep olmadığını fakat her 100 kadından 98'inin bu virüs ile hayatının bir döneminde karşılaştığını aktardı. Faikoğlu ayrıca virüsün erkeklerde akciğer ve boğaz kanserine sebep olmasından dolayı aşının her iki cinse de uygulanması gerektiğini vurguladı.