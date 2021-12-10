20 yaş dişim herhangi bir rahatsızlığa sebep olmuyor, yine de çektirmeli miyim? | Video

Diş Hekimi Dt. Kadir Anıl Naneci, 20 yaş dişleri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yediğimiz gıdaların yumuşaklığının artması, daha iyi pişirilmesi ve çenelerimizdeki küçülme nedeniyle 20 yaş dişleri ya gömülü kalmakta ya da sürme zorluğu yaşamaktadır. Bazı durumlarda sürseler bile çene içerisinde çiğnemede aktif olacak iyi bir pozisyonda olmamaktadırlar. Bu nedenle birçok insan 20 yaş dişleriyle ilgili sıkıntı yaşamakta ve "Çektirsem mi? Bana bir problemi yaratmıyor, dursa mı?" şeklinde soru işaretleri bulunmaktadır. İleri yaşlarda ise bu gömülü kalan dişlerde yüzde 30 gibi çok yüksek bir oranda problem çıktığı görülmektedir. Bunlar; çene kistleri olabilir, gömülük nedeniyle ortaya çıkan diş eti problemleri ve çürükler olabilir. Çeşitli problemler nedeniyle bu dişlerin çekilmesi gerektiği için erken yaşta tespit edilen 20 yaş dişlerinin çekimini önemle tavsiye ediyoruz.