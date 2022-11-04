Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video
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Antalya’da bir kadın, sokak ortasındaki küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
Görüntüleri izleyenler kadının bu davranışa tepki yağdırdı.