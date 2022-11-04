Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında böyle dövdü | Video

Antalya’da bir kadın, sokak ortasındaki küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sopayla defalarca vurdu. Canına yanan çocuk 'acıyor' diye çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise 'kalk, yürü eve' diyerek vurmaya devam etti.Görüntüleri izleyenler kadının bu davranışa tepki yağdırdı.