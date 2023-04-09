Arnavutköy'de dilencilerin kavgası kamerada | Video
ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında duran otomobillerin sürücülerinden para isteyerek dilencilik yapan kadınlar, bir sürücünün verdiği parayı paylaşamayınca saç başa kavgaya tutuştu. Annesiyle birlikte kavgaya karışan bir çocukta darbedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Arnavutköy'de dilencilerin kavgası kamerada | Video 09.04.2023 | 12:39
00:41
00:41
00:41
00:35
00:35
Erken teşhis, pankreas kanserinde de hayat kurtarıyor | Video 23.02.2023 | 11:08
00:35
Kansızlığın en büyük işareti, demir eksikliği | Video 23.02.2023 | 11:03
00:45
00:45
00:45
00:45
Göz sağlığının ardında bu meyve varmış! Havuçtan bile daha etkili | Video 20.02.2023 | 13:41
04:28
Kalın bağırsak kanserinde tarama yaşı 50'den 45'e düştü | Video 15.12.2022 | 15:02
06:51
Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video 28.11.2022 | 09:41
02:54