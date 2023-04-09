Arnavutköy'de dilencilerin kavgası kamerada | Video 09.04.2023 | 12:39 ARNAVUTKÖY'de trafik ışıklarında duran otomobillerin sürücülerinden para isteyerek dilencilik yapan kadınlar, bir sürücünün verdiği parayı paylaşamayınca saç başa kavgaya tutuştu. Annesiyle birlikte kavgaya karışan bir çocukta darbedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Habipler yolunda bulunan Membaa Mevkiisindeki trafik ışıklarında dilenen kadınlar, para için birbirleri ile kavga etti. 4 kadının kavgasını izleyen 3-4 yaşlarındaki çocukları ise ağladı. 7 yaşındaki bir kız çocuğu da annesini korumaya çalışırken kadınlardan biri tarafından saçlarından tutulup yere savrularak darbedildi. Trafikteki sürücülerin kornalara basarak kavgayı durdurmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, kimsenin araçlarından inerek kadınların kavgasını ayırmadığı görüldü.