Aşı ile ilgili son dakika: Bu tarihte Türkiye'de olacak! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlık'ta açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, aşı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den ithal edilen koronavirüs aşılarının pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye'ye yola çıkacağını belirterek, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak" dedi.