B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler nelerdir? | Video

Birçoğumuz, C ve D vitaminleri gibi beslenmedeki belirli vitaminlerin eksikliğini gösteren tüm belirtilerin farkında olsa da, bir beslenme uzmanı, en önemli vitaminlerden birinin eksikliğini gösteren semptomları tespit etmenin " daha zor" olduğunun altını çiziyor. Diğer bilinen vitaminler kadar önem verilmese de B12 vitamini, beyin ve deriden tırnaklara kadar vücut fonksiyonlarımızda önemli bir rol oynayan temel bir vitamindir. Bu nedenle eksikliği ciddi sorunlara neden olabilir. İşte B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler.