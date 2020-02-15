Bel fıtığı nasıl tedavi edilir? Opr. Dr. Selçuk Gözcü bel fıtığı tedavisi yöntemlerini anlattı... | Video

Her yaş grubunda ortaya çıkan bel fıtığı rahatsızlığı yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Bel fıtığının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Gözcü A Haber Sağlık Saati programında anlattı.

"HASTALIK NE KADAR ERKEN DÖNEMDE FARK EDİLİRSE O KADAR SİNİRLER KORUNMUŞ OLUR"

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Gözcü bel fıtığına ilişkin şu bilgileri kaydetti:

"Belimizde 5 adet yastıkçık dediğimiz omurgamız vardır ve bu yastıkçık dokusunun içinde jelatinoz bir merkez doku vardır. Zamanla bu dokunun içerisindeki sıvı azalmaya başlar ve kıkırdak dokuyu aşındırır. Buda sinirlere baskı yapmasına yol açar ve bizlerde bu olaya bel fıtığı ismin veririz. Bel fıtığı belirtileri ise her iki yana vuran ağrılar, idrar kaçırma ve uyuşma gibi bulgular verebilir. Cerrahi tedavi yapılan hastalarda mutlaka güç kaybı olacaktır. Yüzde %90 hastayı cerrahi dışı müdahalelerle tedavi ediyoruz. Bu noktada Mikro Cerrahi, dünya üzerinde kullanılan en son cerrahi yöntemidir. Bu yöntem mikroskop altında dokuyu daha küçük görerek ve tamamen bütün dokuları koruyarak yapılan bir cerrahi yöntemidir. Diğer tedavi yöntemlerine göre ameliyat süreci çok kısa ve hastaları en fazla 24 saat içerisinde taburcu ediyoruz. Bu hem işe dönmelerinde hem de güç kaybı oluşmasında çok büyük bir avantaj oluyor. Hastalar bu tür belirtilerle karşılaştıklarında mutlaka bir beyin cerrahına görünmeleri gerekiyor. Geç kalmamak bu hastalık için hayati önem taşıyor. Fıtıklarda süreç uzarsa sinirlerdeki yıpranma geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratabiliyor. Hasta ne kadar erken dönemde başvurursa o kadar sinirleri korumuş oluyoruz."