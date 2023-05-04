Beyni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 3 defa yemek yetiyor | Video
Zihinsel aktiviteler, okuma, egzersiz yapma ve yeterli uyku almanın yanı sıra, beslenme de beyin sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Yaşlandıkça vücudunuzu daha genç ve enerjik tutmak için tüketmeniz gereken bazı besinler vardır. Bu sebzeler, beyninizi keskin tutmak ve zihinsel kapasitenizi artırmak için faydalı bileşenler içerir. Bu nedenle, zihninizi gençleştirecek mucizevi besinler arasında yer alan bu sebzeleri tüketmek oldukça faydalı olabilir.
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