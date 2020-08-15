Bilim Kurulu Üyesi'nden son dakika açıklaması: "İkinci dalga..." | Video

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Reflü hastalığının teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır? | Video 30.07.2020 | 15:06
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Yenidoğan cerrahisi nedir, hangi hastalıkları kapsar? | Video 25.07.2020 | 18:15
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Bakan Koca'da, Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı | Video 20.07.2020 | 00:12
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