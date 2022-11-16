Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video

PTT Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak bir iş merkezinin çatısında çalışma yapan 42 yaşındaki Ulaş Bertav, çatıdan merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan işçinin acı içerisindeki feryatları yürekleri dağladı.

Bolu bir iş merkezinin çatısında çalışma sırasında saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, çatıda çalışmaya başlayan işçi Ulaş Bertav, plastik zemine basınca birden bire merdiven boşluğuna düştü ve yaralandı. Olayı fark eden arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istediler.

Kısa bir sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, feryatlar içerisinde kıvranan Ulaş Bertav'a, acısının dinmesi için sakinleştirici iğne yaptı. Talihsiz işçi mesai arkadaşları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 3 kat yukarıdan aşağıya kucakta indirilerek sedyeye bindirildi. Daha sonra ambulansa alınan genç işçi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.