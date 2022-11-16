Video Sağlık Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video

Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video

16.11.2022 | 10:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 02:01
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 16.11.2022 | 10:38
Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat, risk altındasınız! Vücuttaki bu lekeler hastalığın ilk belirtisi... | Video 05:00
Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat, risk altındasınız! Vücuttaki bu lekeler hastalığın ilk belirtisi... | Video 14.10.2022 | 14:39
İnternetten hastalık arama hastalığına dikkat! Uzmandan internet üzerinden bulaşan ‘siberkondri’ hastalığı uyarısı | Video 04:03
İnternetten hastalık arama hastalığına dikkat! Uzmandan internet üzerinden bulaşan ‘siberkondri’ hastalığı uyarısı | Video 10.10.2022 | 10:09
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 00:41
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 05.09.2022 | 14:49
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 00:50
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 05.09.2022 | 11:46
Uzman isim uyardı İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor | Video 04:51
Uzman isim uyardı "İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor" | Video 04.09.2022 | 10:10
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 00:43
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 04.09.2022 | 10:37
Uzman isim uyardı! Karaciğerin düşmanı antibiyotik | Video 04:44
Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video 31.08.2022 | 09:58
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 03:10
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 31.08.2022 | 08:41
Her kahvaltıda bir kase! Yulaf, damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor | Video 00:47
Her kahvaltıda bir kase! Yulaf, damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor | Video 30.08.2022 | 15:08
Uzman isim uyardı! Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir | Video 04:43
Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video 30.08.2022 | 14:45
Gizli C vitamini kaynağı Sumak | Video 00:41
Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video 29.08.2022 | 15:42
Günde birkaç tane Aronia yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor | Video 00:41
Günde birkaç tane "Aronia" yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor | Video 29.08.2022 | 15:36
Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Cerrahpaşa profesörü kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 12:31
Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Cerrahpaşa profesörü kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 28.08.2022 | 11:10
Hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 04:54
Hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 28.08.2022 | 11:10
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 12:31
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 19.08.2022 | 15:47
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 06:32
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 10.08.2022 | 11:09
Uzman isimden umutlandıran açıklama Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek | Video 11:39
Uzman isimden umutlandıran açıklama "Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek" | Video 09.08.2022 | 16:42
İşte hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 04:54
İşte hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 29.07.2022 | 11:20
Kanserde umutlandıran gelişme! Kronik hastalık haline gelecek Yeni nesil tedavi moleküler onkoloji | Video 25:47
Kanserde umutlandıran gelişme! "Kronik hastalık haline gelecek" Yeni nesil tedavi moleküler onkoloji | Video 22.07.2022 | 10:34

PTT Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak bir iş merkezinin çatısında çalışma yapan 42 yaşındaki Ulaş Bertav, çatıdan merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan işçinin acı içerisindeki feryatları yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu bir iş merkezinin çatısında çalışma sırasında saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, çatıda çalışmaya başlayan işçi Ulaş Bertav, plastik zemine basınca birden bire merdiven boşluğuna düştü ve yaralandı. Olayı fark eden arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istediler.

Kısa bir sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, feryatlar içerisinde kıvranan Ulaş Bertav'a, acısının dinmesi için sakinleştirici iğne yaptı. Talihsiz işçi mesai arkadaşları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 3 kat yukarıdan aşağıya kucakta indirilerek sedyeye bindirildi. Daha sonra ambulansa alınan genç işçi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA