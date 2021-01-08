Çin aşısı ile ilgili son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için yapılan çalışmada... | Video
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Çin aşısı, birçok ülkede vurulmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Astrazeneca - Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı. DSÖ aşılama direktörü Kate O'Brien "Çin aşıları ve Astrazeneca - Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de sürecü başlatıyoruz“ dedi.