Çin aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Aşılama süreci nasıl olacak? İşte, aşılama hakkında tüm bilgiler! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere mümkün mertebe daha kısa bir zaman diliminde, ocak-şubat-mart gibi en geç nisan olmak üzere yaygın ilk 2 hafta 3. aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz." dedi. Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. İşte, "Aşılar Türkiye'ye geldikten sonra aşılama stratejisi nasıl olacak? Aşılanacak gruplar netleşti mi? Aşılamanın ne kadar zamanda yapılması planlanıyor?" sorusunun yanıtı...