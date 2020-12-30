Video Sağlık Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video

Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video

Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video
30.12.2020 | 10:25

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