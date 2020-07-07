Video Sağlık Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video

Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video

Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video
07.07.2020 | 12:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video 02:19
Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video 07.07.2020 | 12:20
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı 01:23
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı 23.06.2020 | 18:08
SON DAKİKA | Bakan Koca'dan bazı iller için corona vaka sayısı uyarısı! İllere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı | Video 02:25
SON DAKİKA | Bakan Koca'dan bazı iller için corona vaka sayısı uyarısı! İllere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı | Video 18.06.2020 | 07:45
Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi | Video 01:20
Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi | Video 04.06.2020 | 18:32
Türkiye ve Rusya, Covid-19 aşısı için ortak çalışmalara başlıyor | Video 00:57
Türkiye ve Rusya, Covid-19 aşısı için ortak çalışmalara başlıyor | Video 02.06.2020 | 18:49
Corona virüsü vaka sayısı 29 Mayıs: Bugün Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka sayısı tablosunu açıkladı | Video 02:22
Corona virüsü vaka sayısı 29 Mayıs: Bugün Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka sayısı tablosunu açıkladı | Video 29.05.2020 | 19:32
Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti | Video 02:01
Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti | Video 26.05.2020 | 18:21
22 Mayıs Corona virüsü vaka sayısı açıklandı! Bugün Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? | Video 02:03
22 Mayıs Corona virüsü vaka sayısı açıklandı! Bugün Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç? | Video 22.05.2020 | 20:09
Corona virüsü vaka sayısı 21 Mayıs Perşembe: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs vaka sayısı açıklaması | Video 02:32
Corona virüsü vaka sayısı 21 Mayıs Perşembe: Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs vaka sayısı açıklaması | Video 21.05.2020 | 19:33
Sağlık Bakanı Corona virüsü vaka sayısı 20 Mayıs tablosunu açıkladı: Corona virüsü vaka sayısı ilk kez... | Video 04:41
Sağlık Bakanı Corona virüsü vaka sayısı 20 Mayıs tablosunu açıkladı: Corona virüsü vaka sayısı ilk kez... | Video 20.05.2020 | 19:20
Corona virüsü vaka sayısı 19 Mayıs? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile iyileşen hasta ve vaka sayısı | Video 00:58
Corona virüsü vaka sayısı 19 Mayıs? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile iyileşen hasta ve vaka sayısı | Video 19.05.2020 | 22:43
Corona virüsü vaka sayısı açıklandı! 18 Mayıs Türkiye’de günlük corona virüs vaka sayısı ve iyileşen hasta | Video 01:42
Corona virüsü vaka sayısı açıklandı! 18 Mayıs Türkiye’de günlük corona virüs vaka sayısı ve iyileşen hasta | Video 18.05.2020 | 20:25
Corona virüsü vaka sayısı grafiği düşüşte! Fahrettin Koca'dan maske ve sosyal mesafe açıklaması! | Video 01:49
Corona virüsü vaka sayısı grafiği düşüşte! Fahrettin Koca'dan maske ve sosyal mesafe açıklaması! | Video 14.05.2020 | 09:59
Sarımsak corona virüse iyi gelir mi? Corona virüsü için şifalı olduğu söylenen sarımsak... 00:48
Sarımsak corona virüse iyi gelir mi? Corona virüsü için şifalı olduğu söylenen sarımsak... 08.05.2020 | 10:48
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video 05:21
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video 01.05.2020 | 11:58
SON DAKİKA HABER: 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü vaka sayısı paylaşımı | Video 03:30
SON DAKİKA HABER: 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü vaka sayısı paylaşımı | Video 30.04.2020 | 17:03
Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video 00:58
Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video 30.04.2020 | 10:52
Son Dakika | Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı ve pik dönemi hakkında açıklama yapacak! 29 Nisan corona virüs tablosu | Video 02:33
Son Dakika | Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı ve pik dönemi hakkında açıklama yapacak! 29 Nisan corona virüs tablosu | Video 29.04.2020 | 18:04
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedenini açıkladı | Video 04:27
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedenini açıkladı | Video 27.04.2020 | 16:34
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı | Video 07:04
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı | Video 24.04.2020 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA