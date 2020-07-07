Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video 07.07.2020 | 12:20
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Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi | Video 04.06.2020 | 18:32
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Türkiye ve Rusya, Covid-19 aşısı için ortak çalışmalara başlıyor | Video 02.06.2020 | 18:49
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Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti | Video 26.05.2020 | 18:21
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