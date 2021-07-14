Damar tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur cevapladı | Video

Damarlar tıkanıklıklarının atardamarlar ve toplardamarlar olarak iki ayrıldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, damarlar tıkanıklığı hakkında bilgilerini aktardı.

Damarlar tıkanıklığı, atardamarlar ve toplardamarlar olarak iki ayrılmaktadır. Atardamar tıkanıkları kişide çok şiddetli ağrıya, görme bozukluğu ve bacakta soğumaya neden olarak çok ani değişiklikler göstererek kişinin beklemeye vakti kalmadan acile başvurmasını gerektiren durumlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Toplardamar tıkanıklıklarında ise kişi biraz daha bekleyebilir, şişme, künt ağrı, tolere edilebilir kramplar ve kişinin ağrı yerini kesin olarak belirleyemediği ağrılar şeklinde çıkmaktadır. Bu nedenle atardamar ve toplardamar tıkanıklıklarında en acil tedavi edilmesi gereken yüksek olan atardamar tıkanıklıklarıdır. Toplardamar tıkanıklarında ise derin ven trombozu ve yüzeyel ven trombozu dediğimiz toplardamar duvarının hasarına bağlı veya kişinin uzun süre hareketsiz kalmasına, kanın akışkanlığının bozulmasına bağlı olarak değişkenlik gösteren durumlarla bize başvurmaktadırlar. Kişiler atardamar ve toplardamarların enfeksiyon sebebi ile pıhtı ile başvurabilmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde gelişen bir ağrı durumunda doktora başvurulmalıdır.