Diyabetik retinopati nedir, belirtileri nelerdir?
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Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan cevaplıyor; "Diyabetil retiopati, şeker hastalığının gözün arkasındaki sinir tabakasına zarar vermesiyle oluşan ve burada meydana gelen kanamalar ve sıvı birikimlerinin neden olduğu görme azalmasını tarif eder. Hastalarda genellikle tip 2 diyabet ileriki yaşlarda, tip 1 diyabette ise daha genç yaşlarda olmaktadır. Bu anlamda hastaların diyabet kontrolü çok önemlidir. Bunun haricinde diyabetik retiopati geliştiyse göz içi lazerleri, enjeksiyonları tedavi için uygulanmaktadır. Ayrıca katarakt ve göz tansiyonu gibi farklı sorunlar da diyabetik retinopatiye eşlik edebilmektedir"