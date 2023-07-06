En zengin kalsiyum deposu bu yiyeceklerde saklı | Video

Kalsiyum, kemik sağlığı, diş sağlığı, kas fonksiyonu, sinir iletimi ve kan pıhtılaşması gibi birçok önemli vücut fonksiyonunu destekler. Kalsiyum eksikliği ise osteoporoz riskini artırabilir, kas kramplarına, yorgunluk hissine, kalp sağlığı sorunlarına ve diş problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, kalsiyum eksikliğinin önüne geçmek çok önemlidir.