Video Sağlık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır?
21.04.2021 | 14:44

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır? 01:15
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Çene eklemi ağrısı neden olur? Çene eklemi koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri nasıl yapılır? 21.04.2021 | 14:44
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Çene eklemi hastalıkları gerçekten ağrı sebebidir. Buradaki ağrılar baş ve boyun kısmına yayılabilir. Bruksizm adı verilen diş sıkma problemleri diş aşınmalarına neden olabiliyor. Çene ekleminde bir disk bulunmaktadır ve bu disk zaman zaman öne doğru kayar. Çene eklemi hastalıkları aşama aşama ilerlemektedir. Çene ekleminde kireçlenmeye kadar gidebilmektedir. En büyük sorun ise ağız açıklığının azalmasıdır. Özellikle yemek yeme eylemini gerçekleştirirken hasta çene eklemi rahatsızlığı sebebiyle zorlanabilmektedir.

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Çene eklemi hastalıkları gerçekten ağrı sebebidir. Buradaki ağrılar baş ve boyun kısmına yayılabilir. Bruksizm adı verilen diş sıkma problemleri diş aşınmalarına neden olabiliyor. Çene ekleminde bir disk bulunmaktadır ve bu disk zaman zaman öne doğru kayar. Çene eklemi hastalıkları aşama aşama ilerlemektedir. Çene ekleminde kireçlenmeye kadar gidebilmektedir. En büyük sorun ise ağız açıklığının azalmasıdır. Özellikle yemek yeme eylemini gerçekleştirirken hasta çene eklemi rahatsızlığı sebebiyle zorlanabilmektedir.

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