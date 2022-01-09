Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili içecek; şalgam suyu | Video

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Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Türk halkının en çok tercih ettiği içecekler arasında bulunan şalgam suyunun, gıda zehirlenmelerine karşı da en etkili içecek olduğu tespit edildi.