Göz sağlığının ardında bu meyve varmış! Havuçtan bile daha etkili | Video

Sağlıklı beslenmenin uzun ve sağlıklı yaşamın temel taşı olduğu bir sır değil. Ve gözleriniz de renkli meyve ve sebzelerin etkilerine karşı bağışık değildir. Dahası, bir uzmana göre, bazı yiyecekler soğuk aylarda daha yaygın olabilen göz enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Dondurucu sıcaklıkların gözlerinizi yorduğunu, onları kuru ve yorgun bıraktığını fark etmiş olabilirsiniz.